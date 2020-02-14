Во Львове сегодня браки будут регистрировать до полуночи

Торжественно откроют празднование в 11:00, а в 11:30 состоится парад невест под звуки струнного квартета.

В День святого Валентина Львовский городской ГЗАГС, что расположен на улице Ивана Франко, 157, проводит проект "Любовь вне времени 2020".

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В этот день зарегистрировать брак во Львове можно будет до полуночи, городской ГЗАГС будет работать с 08:00 до 24:00. Об этом сообщил в комментарии 032.ua заведующий сектора коммуникации с общественностью Западного межрегионального управления Министерства юстиции Тарас Гуменюк.

Итак, 14 февраля влюбленные пары смогут: подать заявление о государственной регистрации брака в атмосфере праздника любви; зарегистрировать брак; отметить юбилей свадьбы.

Торжественно откроют празднование в 11:00, а в 11:30 состоится парад невест под звуки струнного квартета. Также выступят: танцевальный клуб и звездная гостья Ирина Доля. В 12:00 проведут презентацию обновленного обряда торжественной регистрации брака - в стиле проекта "Любовь вне времени 2020".

Как отметил Тарас Гуменюк, в прошлом году на День Валентина поженились во Львове 137 пар, а в этом году 65 пар подали заявления о государственной регистрации.

Справка. "Любовь вне времени 2020» - это инициатива Министерства юстиции, которая проводится по всей Украине органами ГЗАГС уже три года подряд и в этом году эта приятная акция продолжается.