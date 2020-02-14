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Жаркие поцелуи мировых лидеров ко Дню святого Валентина (видео)

10:00, 14 февраля 2020
Общество
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Оказывается, многие из них очень любят целоваться при встрече со своими коллегами. Среди самых больших любителей тактильного контакта в мировой политике, бесспорно, уже бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Ни одна встреча политика с его коллегами без поцелуев и объятий не обходилась. Кого-то господин Юнкер даже предпочитал поцеловать в лоб.

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А вот канцлер Австрии Себастьян Курц не из тех, кто с удовольствием принимает поцелуи от своих коллег. Он всячески пытается избегать знаков благосклонности от Юнкера.

Особые отношения связывают канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Они при каждом удобном случае с радостью обмениваются поцелуями, разговорами "на ушко" и объятиями.

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Свою симпатию к президенту Франции публично признает и американский лидер Дональд Трамп. Во время визита Эммануэля Макрона в Штаты президент США даже сообщил на пресс-конференции, что Макрон ему очень нравится. Трамп запомнился тем, что любит держать французского лидера за руку и буквально "сдувает с него пылинки".

В забавную ситуацию однажды попал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Во время официальной встречи с бельгийским премьером Шарлем Мишелем он буквально набросился на жену политика с объятиями и поцелуями, проигнорировав своего коллегу.

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