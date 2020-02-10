Свидание в 100-летнем трамвае: львовским влюбленным подарят романтический вечер

Победителя выберут символично 14 февраля рандомним способом и вручат ему сертификат на свидание в старинном львовском трамвае.

Во Львове ко Дню святого Валентина влюбленным дарят романтический вечер - свидание в ретро-трамвае, которому более 100 лет.

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Розыгрыш необычного подарка продолжается в соцсети. Принять участие можно в сети Instagram, подарком для пары станет ужин в трамвае, его задекорируют фонарями и гирляндами, во время свидания будет звучать приятная музыка, а также предусмотрена профессиональная фотосессия, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Подготовили необычный подарок Львовское КП «Львовэлектротранс» совместно с компанией «Подари сказку», которая организует романтические свидания в необычных местах. Победителя выберут символично 14 февраля рандомним способом и вручат ему сертификат на свидание в старинном львовском трамвае.

Как отметила пресс-секретарь ЛКП «Львовэлектротранс» Кристина Осадчук, эта идея возникла спонтанно, ведь в старинном трамвае удивительная атмосфера, особенно, если это не просто трамвай, а отреставрированный Sanoc, которому более 100 лет.