Вкусный День Валентина: топ-3 быстрых блюд для влюбленных (видео)
Романтический ужин для двоих в День влюбленных должен стать для вас необыкновенным и незабываемым. В такой день не стоит устраивать торжественную презентацию всех ваших кулинарных талантов. Для этого будут другие основания. Сегодня стоит обойтись быстрыми блюдами и красивым оформлением.
Шоколадные маффины
Куриное яйцо - 1 шт.
Сахар - 80 г.
Все взбейте
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Пшеничная мука - 200 г.
Разрыхлитель теста - 1/2 ч. л.
Пищевая сода - 1/6 ч. л.
Добавьте растопленный с маслом шоколад
Черный шоколад - 50 г. и сливочное масло - 50 г.
Кефир - 100 мл.
Все хорошо взбейте
Выкладываем в форму для выпекания. Выпекайте при температуре 180 ºC 20 - 25 минут. Готовые маффины украшаем сливочным кремом.
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Сердечки
Сарделька – 4 шт.
Твердый сыр
Выкладываем сардельки на сыр в форме сердец.
Мини-пиццы
Дрожжевое тесто - 250 г.
Томатный соус - 2-3 ст. л.
Моцарелла по вкусу
Салями - по вкусу
Выпекайте при температуре 190 ºC до готовности. Приятного аппетита и хорошего дня влюбленных!