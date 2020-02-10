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Вкусный День Валентина: топ-3 быстрых блюд для влюбленных (видео)

14:00, 10 февраля 2020
Общество
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Романтический ужин для двоих в День влюбленных должен стать для вас необыкновенным и незабываемым. В такой день не стоит устраивать торжественную презентацию всех ваших кулинарных талантов. Для этого будут другие основания. Сегодня стоит обойтись быстрыми блюдами и красивым оформлением.

Шоколадные маффины

Куриное яйцо - 1 шт.

Сахар - 80 г.

Все взбейте

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Пшеничная мука - 200 г.

Разрыхлитель теста - 1/2 ч. л.

Пищевая сода - 1/6 ч. л.

Добавьте растопленный с маслом шоколад

Черный шоколад - 50 г. и сливочное масло - 50 г.

Кефир - 100 мл.

Все хорошо взбейте

Выкладываем в форму для выпекания. Выпекайте при температуре 180 ºC 20 - 25 минут. Готовые маффины украшаем сливочным кремом.

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Сердечки

Сарделька – 4 шт.

Твердый сыр

Выкладываем сардельки на сыр в форме сердец.

Мини-пиццы

Дрожжевое тесто - 250 г.

Томатный соус - 2-3 ст. л.

Моцарелла по вкусу

Салями - по вкусу

Выпекайте при температуре 190 ºC до готовности. Приятного аппетита и хорошего дня влюбленных!

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