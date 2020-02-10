"Демонстративное унижение": семьи героев Небесной сотни обратились к Зеленскому после возвращения двух экс-беркутовцев в Киев

8 февраля адвокат Александр Горошинский сообщил, что экс-беркутовцы Сергей Тамтура и Александр Маринченко вернулись в Киев и призвали украинские власти "немедленно отменить закон об амнистии майдановцев".

Общественная организация "Семьи героев Небесной сотни" заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому о возмущении "признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными" в стране.

Соответствующее обращение опубликовано на странице организации в Facebook.

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В заявлении подчеркивается, что бывшие беркутовцы и представители режима экс-президента Виктора Януковича "не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции достоинства".

"Деятели режима Януковича щеголяют безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону майдановцев. Все чаще в украинском информационном пространстве звучат тезисы, созданные российской пропагандой о "перевороте", о "гражданской войне"; презирается украинский язык, культура, история. Складывается впечатление, что нынешней власти нравится такое демонстративное унижение памяти героев, благодаря которым и она, кстати, существует", – заявили в общественной организации.

В обращении подчеркивается, что власти не отреагировали на зарегистрированное 24 января в Госбюро расследований письмо семей героев Небесной сотни, в котором они просили о встрече с руководством государства.

В заявлении перечислен ряд вопросов, которые хотели обсудить с властями семьи:

немедленная отмена приказа о назначении первым заместителем директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова;

приведение закона "О Государственном бюро расследований" в соответствие с решением Конституционного Суда Украины, в частности относительно назначения директора ГБР;

процедуры формирования конкурсной комиссии на понятных для мирового и украинского сообщества прозрачных принципах из представителей заинтересованных учреждений, общественных и международных организаций, адвокатов, которые занимались делами о преступлениях против участников Революции достоинства;

объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей с соблюдением всех требований по срокам его объявления, проверки кандидатов и тому подобное;

предоставление полной информации о работниках, перешедших в структуру ГБР по упрощенной процедуре, а также руководителей групп следователей и кандидатов на руководящие должности в ГБР;

предоставление перечня дел, принятых ГБР от Офиса генерального прокурора, и информации об их состоянии;

введение обязательной проверки на добропорядочность следователей, которые переходят в Государственный бюро расследований из Офиса генерального прокурора Украины;

обеспечение беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции достоинства, и информирования о его результатах украинской и мировой общественности;

законодательный запрет включения в списки обмена, передачи другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции достоинства, по которым не было вынесено судебных приговоров, а также тех, которые не отбывали определенное судом наказание.

Родственники героев Майдана считают, что действия представителей власти по этим вопросам, а также угрозы и оскорбления в адрес участников Евромайдана со стороны "представителей режима Януковича" приводят к обесцениванию достижений Революции достоинства и осквернению памяти ее участников.

"На встрече также предлагаем обсудить празднования в этом году на государственном уровне Дня героев Небесной сотни и вопросы создания мемориала Героев Небесной сотни на аллее Героев Небесной сотни. Напоминаем, что День героев Небесной сотни в Украине отмечается 20 февраля каждого года", – подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

Экс-беркутовцев обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области прошел обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР", в ходе которого Зинченко, Тамтуру, Маринченко, Аброськина и Янишевского выдали "ЛДНР".

После обмена в интервью "Россия 24" Аброськин и Зинченко сказали, что оружие на Майдане не применяли, более того, по милиции стреляли с крыши киевской филармонии.

8 февраля адвокат Александр Горошинский сообщил, что Тамтура и Маринченко вернулись в Киев и призвали украинские власти "немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов".