Адвокаты экс-беркутовцев заявляют, что после обмена они исчезли

Освобожденным "беркутовцам" не выдали паспорта.

После обмена Украины с временно оккупированными территориями бывшие "беркутовцы" якобы не выходят на связь со своими адвокатами. Где они находятся сейчас – никто не знает.

Документов у бывших беркутовцев тоже нет, об этом на заседании Святошинского районного суда Киева заявили их адвокаты, передает РБК-Украина.

"У наших подзащитных нет документов, нет паспортов", – сообщил адвокат Александр Горошинский.

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Адвокаты убеждают, что пока не имеют возможности установить связь с беркутовцами, которых отдали в пределах обмена.

"С этого момента прошло 2 недели, и у нас нет никакого контакта с нашими подзащитными", – утверждает адвокат Стефан Решко.

При этом он подтвердил судьям, что его подзащитных вывезли на линию разграничения на Донбассе для обмена. В начале заседания председательствующий судья Сергей Дячук заявил, что из СМИ стало известно об обмене "беркутовцев", но официальной информации об этом нет.

В то же время сторона пострадавших заявила отвод новой группе прокуроров, назначенным генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Напомним, ранее представитель Украины в контактной группе Валерия Лутковская заявила, что выдача бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", причастных к расстрелам на Майдане, и "харьковских террористов" была главным условием РФ для обмена пленными.

Как сообщал УНИАН, так называемым "республикам" Донбасса были переданы экс-"беркутовцы" Олег Янишевский, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Сергей Тамтура и Александр Маринченко.