Дело Шеремета: подозреваемой в причастности к убийству журналиста Дугарь продлили арест

Она будет находиться под ночным домашним арестом еще 60 суток.

Суд продлил меру пресечения военной медсестре Яне Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, до 4 апреля.

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Как передает корреспондент УНИАН, приняв такое решение, судья Печерского районного суда города Киева Виталий Писанец удовлетворил ходатайство прокуроров.

Таким образом, Дугарь будет находиться под ночным домашним арестом в воинской части 2006, которая базируется в Новомосковском районе Днепропетровской области, еще два месяца.

В удовлетворении ходатайства адвокатов не избирать ей никакой меры пресечения было отказано. Также суд отказался отпустить Дугарь на поруки.

Адвокат подозреваемой заявляет, что обжалует это решение в Киевском апелляционном суде на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозреваются пять человек: музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военная медсестра Яна Дугарь. Также в деле фигурируют супруги добровольцев Инна («Пума») и Владислав («Буча») Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Антоненко следствие считает организатором убийства. Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста. Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

24 января суд изменил Дугарь меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест. Он действует до 8 февраля.