Убийство Шеремета: адвокаты Дугарь заявили о давлении на свидетелей

По словам Корчинской, как минимум, на пятерых свидетелей оказывают давление, заставляя признать, что они дают соответствующие показания из-за дружбы с Дугарь.

Адвокаты военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству летом 2016 года журналиста Павла Шеремета, заявили о давлении на свидетелей по делу.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат VIII созыва Верховной Рады Оксана Корчинская во время перерыва в судебном заседании в Печерском районном суде Киева.

Она заявила о давлении на свидетелей - медперсонал военного госпиталя, где в 2016 году работала Дугарь, в частности, о том, что их в устной форме без повесток вызываются на допросы, а также допрашивают по несколько раз.

По мнению Корчинской, таким образом следствие пытается доказать, что медперсонал может выходить из госпиталя без пропусков.

Кроме того, по ее словам, как минимум, на пятерых свидетелей оказывают давление, заставляя признать, что они дают соответствующие показания из-за дружбы с Дугарь.

Корчинская в очередной раз подчеркнула, что Дугарь выше того лица, которого подозревают в причастности к убийству Шеремета.

Адвокаты Дугарь добавили, что зафиксированы случаи, когда в протоколах допросов свидетелей содержались другие показания.

Защита также отметила, что до сих пор не получила доступ к материалам следствия.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходит подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

8 января Апелляционный суд изменил город домашнего ареста Дугарь на Киев.

17 января во время заседания в Печерском районном суде Киева были допрошены свидетели защиты - ветераны АТО, которые заявили, что в момент убийства журналиста Павла Шеремета военная медсестра Дугарь находилась в мобильном военном госпитале в Донецкой области.