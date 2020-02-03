Дело Шеремета: прокуратура пыталась продлить меру пресечения Антоненко

Срок содержания подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей истекает 8 февраля.

Прокуратура пыталась инициировать в суде рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения подозреваемому в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Как передает корреспондент УНИАН, в Печерский райсуд Киева сегодня поступило ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Антоненко под стражей, сегодня же было назначено судебное заседание.

Однако в начале заседания выяснилось, что в суд не явились защитники Антоненко. Как отметил сам подозреваемый, их не проинформировали об этом заседании.

После этого суд вынес на обсуждение вопрос о возможности рассмотрения ходатайства в отсутствие защитников. Прокурор и сам подозреваемый отметили, что без адвокатов заседание провести невозможно.

В связи с этим судья перенес рассмотрение ходатайства на 11.30 4 февраля.

Срок содержания Антоненко под стражей истекает 8 февраля.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский райсуд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

Сегодня, 3 февраля, Печерский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство защитников Кузьменко об изменении ей меры пресечения с содержания под стражей на любую другую.