Дело Шеремета: адвокатам Антоненко отказали в отводе судьи

Судья Писанец и в дальнейшем будет рассматривать меру пресечения для подозреваемого в причастности к убийству журналиста Шеремета Антоненко.

Адвокатам отказали в отводе судьи Виталия Писанця по делу о продлении срока меры пресечения для подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила судья Печерского районного суда Киева Елена Бусик.

Читайте такжеОфис генпрокурора продлил досудебное следствие по делу Шеремета до апреля

Таким образом, судебная коллегия продолжит сегодня рассматривать ходатайство прокурора о продлении срока меры пресечения Антоненко.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супругов добровольцев Инны ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

4 февраля Печерский райсуд продлил до 3 апреля держание Кузьменко под стражей. Также продлен срок досудебного следствия по делу Шеремета еще на 4 месяца.