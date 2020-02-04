На Донетчине 8-месячная малышка обварилась горячим чаем

Ребенок задел чашку с горячим чаем, пролив его на себя.

В Донецкой области 8-месячную девочку госпитализировали с ожогами тела.

Читайте такжеВ Одесской области годовалый ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Покровского отдела полиции Донецкой области.

Предварительно установлено, что девочка вместе с родителями находилась на кухне, протянула руку к кухонному столу и задела чашку с горячим чаем, пролив его на себя.

Как отмечается, 32-летняя мать ребенка сразу вызвала карету скорой помощи. С ожогами тела девочка была госпитализирована в Мирноградскую городскую больницу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство» Уголовного кодекса Украины.