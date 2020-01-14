Прорыв теплотрассы около Ocean Plaza: в больницах остаются 5 человек

По информации Департамента здравоохранения КГГА, за медицинской помощью обратились 11 человек, шесть из них в госпитализации не нуждались.

В медицинских заведениях Киева остаются пять человек, пострадавших в результате прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения.

По данным Департамента, четыре человека – трое мужчин и одна женщина – остаются в Ожоговом центре в состоянии средней тяжести. Еще одну женщину госпитализировали в областную больницу.

Всего, по информации Департамента здравоохранения, за медицинской помощью обратились 11 человек, шесть из них в госпитализации не нуждались.

Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбидской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошел излив горячей воды на дорогу и подтопления первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

В КП «Киевтеплоэнерго» утверждают, что повреждение тепломагистрали произошло из-за того, что она отработала нормативный срок эксплуатации. По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

В КГГА сообщили, что в результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, которая попала в место утечки теплоносителя, и прохожие. В МВД проинформировали об эвакуации 13 человек с места аварии, 7 из которых госпитализировали.

Сегодня, 14 января, в «Киевтеплоэнерго» заявили, что повреждение трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza планируют ликвидировать до утра 15 января. Вопрос выплаты компенсаций пострадавшим будет решать специальная комиссия при КГГА.