В Киеве "минера" метро приговорили к 2 годам тюрьмы

Анонимное сообщение поступило на спецлинию «102» вечером 11 декабря 2019 года.

В Киеве суд приговорил к 2 годам лишения свободы 33-летнего жителя Чернигова, который сделал заведомо ложное сообщение о минировании станции Киевского метрополитена «Нивки»

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, анонимное сообщение поступило на спецлинию «102» вечером 11 декабря 2019 года.

«По результатам осмотра работниками полиции и специалистами кинологической, взрывотехнической и пожаротехнической служб взрывных устройств на станции метрополитена не обнаружено. При этом была проведена эвакуация 630 пассажиров и персонала», - говорится в сообщении.

Действия «минера» квалифицировали по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва).

Приговором Деснянского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора, злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и назначено окончательное наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Обвиняемый находится под стражей.