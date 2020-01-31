В Киеве полиция устроила облаву на мусульман возле мечети

В результате полиция задержала 25 человек, у которых не было с собой документов.

В Киеве в пятницу, 31 января, полиция совместно с представителями миграционной службы устроила внеплановую проверку документов у прихожан мечети Исламского культурного центра.

Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА Саид Исмагилов на своей странице в Facebook.

По его словам, массовую проверку мусульман проводили силами около 40 человек "на выходе из двора мечети и во время молитвы, и после молитвы". Он отметил, что облаву устроили во время пятничной молитвы - особенно почитаемой в исламе.

Читайте такжеОмоновцы ворвались с автоматами в мечеть "проверять счетчики" (фото, видео)

В результате полиция задержала 25 человек, у которых не было с собой документов, сказал он.

Исмагилов напомнил, что подобные облавы у мечетей присущи российским властям и никак не вписываются в демократическое общество.

"Такой метод работы является аморальным и унизительным! Человек должен паспорт повесить на шею в развернутом виде и только так идти на молитву в мечеть? Может, давайте, мусульман на законодательном уровне обяжем на одежду пришивать какой-то знак принадлежности к исламу, чтобы похоже было на маркировку людей в Германии во времена нацизма?", - написал муфтий.

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа, бывший народный депутат Украины Рефат Чубаров заявляет, что сегодня в Киеве верующие мусульмане "столкнулись с вопиющим и массовым нарушением прав человека".

Сегодня пятница, особо почитаемый в исламе день, когда верующие спешат попасть в одну из ближайших мечетей, чтобы совершить совместно с другими единоверцами намаз/молебен. И именно сегодня, 31 января, верующие мусульмане, совершившие пятничный намаз в мечети Исламского культурного центра "Альраид", что находится в Киеве на улице Дегтяревской, столкнулись с вопиющим и массовым нарушением прав человека", - написал Чубаров.

По его словам, неподалеку от выхода со двора мечети "их ждали сотрудники Государственной миграционной службы ... и экипированные спецсредствами и оружием сотрудники полиции, прибывшие двумя автобусами".

Чубаров отметил, что свое пребывание у мечети и требование к людям, которые выходили со двора мечети, предъявлять документы, подтверждающие личность, сотрудники миграционной службы объяснили рейдом по выявлению нелегальных мигрантов.