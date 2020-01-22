"Дела Майдана": ГБР готовится передать одно из производств в суд

О каком именно деле идет речь в ГБР не уточнили.

Следователи отдела по расследованию преступлений в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Государственного бюро расследований готовятся к передаче одного из дел в суд.

Как сообщила пресс-служба ГБР, об этом стало известно во время брифинга с представителями ОО "Семья Героев Небесной Сотни", участниками Революции Достоинства и Офиса Генерального прокурора.

По данным бюро, в настоящее время происходит прием соответствующих уголовных производств от Офиса генпрокурора.

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"Продолжительность процесса связана с большим количество эпизодов и вещественных доказательств в делах. По принятым процессам формируются планы дальнейших следственных действий, чтобы обеспечить качественные результаты в расследовании "дел Майдана", которых общество ожидает от ГБР", - говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что отдел для расследования "дел Майдана" был окончательно укомплектован только 11 января текущего года - туда перевели следователей и прокуроров Генпрокуратуры и местных прокуратур.

Как сообщал УНИАН, в ГБР уверяют, что назначенный в бюро адвокат Януковича не будет заниматься делами Майдана.