Украинцев прежде всего беспокоит здоровье, а уже потом бензин (опрос)

95% украинцев сохранение здоровья беспокоит больше чем социальные, политические и экономические проблемы, политика вообще беспокоит менее половины населения Украины.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты социологического исследования, проведенного аналитическим центром "Социоконсалтинг" по заказу Благодетельного фонда Бориса ЛИТОВСКОГО "Здоровье нации".

В частности, сохранение здоровья очень беспокоит 76% и частично - 19% опрошенных.

Как отмечают в Фонде, показательно, что медики лидируют и в рейтинге доверия, немного уступив лишь учителям: врачам доверяют 58% опрошенных, педагогам - 65%. Третье место в рейтинге доверия заняли соседи с показателем 51%.

”На противоположном конце списка - политики. "Победители" - народные депутаты - 8% (полное доверие всего 1%), дальше идет правительство - 10% (полное доверие также 1%). Ситуация в парламенте очень беспокоит 44% и частично 31% респондентов, правительственные выплаты компенсаций в Ощадбанке - 40% и 24%, вступление в НАТО - 36% и 32% респондентов”, отмечается в исследовании.

Вместе с тем, остаются актуальными экономические вопросы: бензин и газ очень беспокоят 65% респондентов, пенсионное и социальное обеспечение - 51%.

Опрос "Общественное мнение относительно организации медпомощи в Украине и политико-социальные приоритеты населения" проводился с 9 по 23 марта. В опросе приняли участие 2007 респондентов. Погрешность не превышает 2%.