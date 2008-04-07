Против чиновников Черновецкого возбудили уголовное дело
Нецелевое использование полумиллиона гривен
Столичная милиция возбудила уголовное дело против должностных лиц Киевской городской государственной администрации за нецелевое использование 534 тыс. грн. бюджетных средств.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, работниками столичной Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачены служебные лица Киевской горгосадминистрации.
Предварительно установлено, что в период с января 2006 по август 2007 года в служебные командировки в составе делегаций КГГА направлялись лица, которые не являются ее работниками (депутаты Киевского городского совета, представители средств массовой информации, общественных организаций, ветераны, лица, которые не находятся в трудовых отношениях с аппаратом исполнительного органа КГГА).
Главным финансовым управлением указанной администрации были профинансированы такие командировки за счет ассигнований, предусмотренных в расходах городского бюджета на укрепление и развитие международных связей, празднование юбилейных и выдающихся дат, встреч, приемов.
Указанные действия привели к завышению кассовых и фактических расходов, а также нецелевому использованию534 тыс. грн. бюджетных средств.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины (нарушение законодательства о бюджетной системе Украины).