Против чиновников Черновецкого возбудили уголовное дело

Столичная милиция возбудила уголовное дело против должностных лиц Киевской городской государственной администрации за нецелевое использование 534 тыс. грн. бюджетных средств.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, работниками столичной Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачены служебные лица Киевской горгосадминистрации.

Предварительно установлено, что в период с января 2006 по август 2007 года в служебные командировки в составе делегаций КГГА направлялись лица, которые не являются ее работниками (депутаты Киевского городского совета, представители средств массовой информации, общественных организаций, ветераны, лица, которые не находятся в трудовых отношениях с аппаратом исполнительного органа КГГА).

Главным финансовым управлением указанной администрации были профинансированы такие командировки за счет ассигнований, предусмотренных в расходах городского бюджета на укрепление и развитие международных связей, празднование юбилейных и выдающихся дат, встреч, приемов.

Указанные действия привели к завышению кассовых и фактических расходов, а также нецелевому использованию534 тыс. грн. бюджетных средств.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины (нарушение законодательства о бюджетной системе Украины).