80% столичных теплосетей находятся в аварийном состоянии – "Киевтеплоэнерго"

По словам представителя предприятия, одновременно заменить все тепловые сети в Киеве ни финансово, ни технически невозможно.

У 80% теплосетей в Киеве закончились нормативные сроки эксплуатации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП «Киевтеплоэнерго» Александр Пелипишин сообщил на брифинге в Киеве.

Читайте такжеВ КГГА прокомментировали прорыв теплосети в центре Киева – обещают, что отключений воды не будетПо его словам, трубопровод на улице Антоновича возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, на котором вчера произошла авария, работает уже 33 года, и его необходимо отремонтировать или заменить.

«25 лет – нормативный срок эксплуатации, но все зависит от внешних факторов, в том числе. Трубопровод может больше работать, но все зависит от того, что на него влияет», – добавил Пелипишин.

Он отметил, что в Киеве проложены 2,7 тысячи километров км теплосетей, из которых 80% уже отработали свои нормативные сроки эксплуатации, их необходимо ремонтировать.

Вместе с тем он заявил, что одновременно заменить все тепловые сети в Киеве ни финансово, ни технически невозможно.

Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбедской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошла утечка горячей воды на дорогу и подтопление первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тысяч зданий.

Также в КГГА сообщали, что в результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших – пассажиры маршрутки, попавшей в место утечки теплоносителя, и прохожие.

Сегодня, 14 января, в КП «Киевтеплоэнерго» заявили, что повреждение трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza планируется ликвидировать до утра 15 января.