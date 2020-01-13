"Сомнений по следствию нет": Осмаев прокомментировал задержание подозреваемых в убийстве Окуевой

Муж Окуевой считает, что вскоре следствие также предоставит информацию о заказчиках преступления.

Муж Амины Окуевой Адам Осмаев заявил, что не имеет сомнений касаемо работы правоохранительных органов по раскрытию убийства жены.

Так он прокомментировал задержание подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, сообщает "Громадское".

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"По следствия нет (сомнений – УНИАН), но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах", – отметил Адам Осмаев.

По его словам, вычислить убийц сумели благодаря анализам ДНК, образцы которых были найдены на месте преступления. "Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, поэтому потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников", – пояснил он.

Осмаев отметил, что никогда не знал подозреваемого, а также других членов группы.

"Я думаю, скоро следствие предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти в РФ", – добавил Осмаев.

Как сообщал УНИАН, 12 января в прокуратуре Киевской области заявили о задержании исполнителей убийства добровольца АТО Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева.

На своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что неизвестные после того, как расстреляли машину супругов, оставили на месте преступления автоматическое оружие. «Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств ... и в том числе, в убийстве Амины. ДНК задержанного совпал с ДНК на брошенном на месте преступления оружие», - написал Аваков.

Справка. 1 июня 2017 года в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев АТО Осмаева и Окуєву.

По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка. В результате инцидента Осмаева и киллера госпитализировали с огнестрельными ранениями. Обвиняемый по делу - 58-летний гражданин Российской Федерации Артур Кринари. Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль Окуевой и Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения.