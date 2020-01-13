В Музее космонавтики в Житомире показали уникальный симулятор звездолета (фото)

Уникальный симулятор пилотируемого космического корабля теперь могут увидеть все желающие.

Житомирский музей космонавтики имени Сергея Королева сегодня впервые выставил уникальный симулятор космического корабля.

Как передает корреспондент УНИАН, приобретенный за 1 миллион гривень тренажер выставили в рамках празднования в области дня рождения известного конструктора космических кораблей Сергея Королева.

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Праздничные мероприятия по этому случаю прошли в центре города, а затем продолжились возле Музея космонавтики имени Королева. Здесь участники празднования возложили цветы к мемориальному бюсту ученого. Торжества состоялись при участии роты почетного караула и военного оркестра.

Желающие осмотрели тематические выставки и презентации новых экспозиционных комплексов в музее, а также посмотрели художественный фильм "Незламні".

"Проект симулятора пилотируемого космического корабля для нашего музея, о котором так много говорили, писали, сегодня презентован и его теперь могут увидеть все желающие", - рассказали УНИАН работники музея.

Они добавили также, что этот звездолет является уникальным. Он куплен за 1 млн грн у компании "Линкстар".

"Подобного в Украине еще не создавали. Наш звездолет - не игрушка или детская забава, ведь над ним работали настоящие знатоки своего дела", - рассказал разработчик проекта, главный конструктор "Линкстар" Евгений Королев.

Ранее, добавил он, аналогичные тренажеры использовались только для подготовки профессиональных авиапилотов.