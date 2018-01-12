В Житомире отмечают 111-летие со дня рождения академика Королева (видео)
Участие в мероприятии приняли руководители города и области, военные, общественность и житомиряне.
Сегодня в Житомире отмечают 111-летие со дня рождения земляка, академика Сергея Королева.
Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю сегодня в городе проходят торжественные мероприятия.
Они начались утром возложением цветов к памятнику Королеву.
Участие в мероприятии приняли руководители города и области, военные, общественность и житомиряне.
У памятника ученому прошла рота почетного караула Житомирского военного института им. С.П. Королева с оркестром.
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Мероприятия продолжаются в Музее космонавтики им. С.П. Королева, где представят новые поступления музея.
Сергей Королев – украинский ученый в области ракетостроения и космонавтики. Конструктор первых искусственных спутников Земли и космических кораблей, родился в Житомире.