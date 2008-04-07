Синоптики обещают +20°

Завтра, 8 апреля, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными дождями, в Карпатах ночью с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура воздуха ночью 5-10° тепла, днем 13-18°, в западных областях местами 8-12°; в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

9-10 апреля в Украине сохранится переменная облачность. В западных областях, а днем 10 апреля в западной половине небольшие, местами умеренные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром кое-где туман.

Температура ночью 3-8° тепла, 10 апреля в северных и западных областях 5-10°; днем 16-21°, в западных, а 9 апреля и в восточных областях 13-18°, на побережье морей 10-15°.

11-12 апреля синоптики ожидают кратковременные дожди. Температура ночью 7-12°, днем 15-21°, на побережье морей 11-14°, на юге Одесской области, а 12 апреля в южной части местами 23-25°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

Завтра в Киеве ожидается небольшой кратковременный дождь (днем местами). Температура ночью 6-8° тепла, днем 14-16°.

В Киевской области 8 апреля также ожидается небольшой кратковременный дождь (днем местами). Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°.

9-10 апреля в области без существенных осадков, только в конце дня 10 апреля местами небольшой дождь, гроза. Ночью и утром кое-где туман. Температура ночью 9 апреля 3-8°, 10 апреля 5-10° тепла; днем 16-21°.

11-12 апреля в Киевской области не исключены кратковременные дожди. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°.