В Киеве две аферистки обманули более 50 человек на аренде жилья

Сейчас женщин держат под стражей, их ожидает суд.

В столице будут судить двух аферисток, которые под предлогом сдачи квартир в аренду обманули более 50 граждан.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, в суд передан обвинительный акт в отношении двух женщин 25 и 34 лет, которые под предлогом сдачи в аренду жилья путем обмана завладевали денежными средствами граждан.

Отмечается, что в полицию с заявлениями обратилось около 50 граждан, которые пострадали вследствие действий аферисток.

«Все пострадавшие рассказывали, что находили выгодные предложения относительно аренды жилья в г. Киеве на различных веб-сайтах. После подписания “информационного договора” они платили деньги, в среднем от 10 до 15 тысяч гривень за первый и последний месяцы аренды, однако, когда приезжали по адресам, попасть в жилище не могли. На мобильные телефоны мошенницы не отвечали, а когда потерпевшие пытались найти их в офисе, аферистки вызвали свою охрану и даже использовали против людей газовые баллончики», - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что уголовным преступлением потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 500 тыс. грн.

Сейчас обвинительный акт в отношении женщины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, направлен в Печерский районный суд Киева.

«Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме полмиллиона гривен. По результатам судебного рассмотрения эти средства могут быть направлены для возмещения причиненного потерпевшим вреда»,- говорится в сообщении.