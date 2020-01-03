Освобожденных из плена украинцев временно будут селить в санатории и ищут им работу в регионах (видео)

У многих нет документов.

Большинство освобожденных из плена боевиков украинцев не имеют куда вернуться домой - их дома остались на оккупированных территориях.

Об этом они рассказали ТСН.

Медицинское обследование врачи уже почти закончили, и пациентов уже готовы выписывать.

«Приходим в себя, понимает, что мы дома. Бывает такое состояние, что как будто во сне это все происходит», - говорит Роман.

Еще неделю назад они были в застенках колонии так называемой «ЛНР», сейчас, говорят, наслаждаются воздухом свободы. С бывшими пленными Анатолием Семиренком и Романом Коркишко журналисты встречаемся на крыльце столичной больнице Феофания - сюда после обмена доставили освобожденных гражданских. Военных повезли в военный госпиталь.

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Врачи рассказали, что обследование освобожденных пленных уже почти закончили, и здоровью большинства ничто не угрожает. Нужна будет реабилитация, но насущный вопрос к социальным службам, ведь многим некуда вернуться домой. Их дома остались на временно оккупированных территориях.

«90 процентов пациентов мы готовы отпускать в течение следующей недели», - говорят врачи.

«У меня там все остались - родители, семья. Место, где жить, работать. Здесь нет ничего пока», - говорит Роман.

Их обоих боевики так называемой «ЛНР» фактически похитили и обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

«Мне одели мешок на голову, достали все из карманов, поместили в автомобиль и увезли», - вспоминает Анатолий.

Анатолий не видел родных уже более трех лет - мама и бабушка живут на подконтрольной Украине территории, и на оккупированную часть не приезжали. Роман в колонии имел короткие свидания с женой. Женщина с двумя детьми до сих пор на оккупированной территории.

«Дочь видела меня только на фото», - сожалеет Роман.

Они и еще десятки освобожденных теперь думают, как быть дальше, после выписки из больницы. За эти дни к ним наведывались сотрудники министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Говорят: готовы приступить к работе не только по специальности, но и к той, которая позволит себя обеспечить. Чиновники обещают в этом помочь.

«Человек всю жизнь работал слесарем, мы безусловно ищем, чтобы человек был обеспечен и работой и жильем. Основная проблема - это отсутствие документов - паспортов, идентификационных кодов. Из 65 гражданских лиц документы есть у 10», - говорят чиновники.

В министерстве говорят, сразу после выписки из больницы тем, у кого нет жилья предлагают проживании в санатории под Киевом. Туда сегодня уже переехал один из бывших пленников. Жить и проходить реабилитацию можно будет около месяца, а пока чиновники будут искать работу и жилье в регионах, где пожелают освобожденые из плена. В ближайшие недели им также обещают выплатить по 100 тысяч гривен помощи. Роман признается, что еще одной мечтой - его и многих других - скорее перевезти из оккупированной территории своих родных.

Выписать всех освобожденных пленных врачи готовы уже к 8 января.