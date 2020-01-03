В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета (видео)

На место привезли подозреваемую Юлию Кузьменко.

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проводит в столице следственный эксперимент с подозреваемыми.

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Прямую трансляцию с места проведения эксперимента (улица Ивана Франко) вело «Громадське».

На место привезли подозреваемую Юлию Кузьменко. Еще один подозреваемый, Андрей Антоненко, от участия в эксперименте якобы отказался из-за отсутствия на месте адвоката.

Ранее о проведении эксперимента сообщил адвокат Владислав Добош. При этом он заявил, что правоохранители не предоставили защите материалов дела – адвокату не открыли видео, по которому должны проводить эксперимент.