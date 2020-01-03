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В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета (видео)

00:04, 03 января 2020
Общество
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Следственный эксперимент по делу Шеремета / Facebook, скриншот со стрима

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Прямую трансляцию с места проведения эксперимента (улица Ивана Франко) вело «Громадське».

На место привезли подозреваемую Юлию Кузьменко. Еще один подозреваемый, Андрей Антоненко, от участия в эксперименте якобы отказался из-за отсутствия на месте адвоката.

Ранее о проведении эксперимента сообщил адвокат Владислав Добош. При этом он заявил, что правоохранители не предоставили защите материалов дела – адвокату не открыли видео, по которому должны проводить эксперимент.

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Теги: #новости Украины#убийство Шеремета