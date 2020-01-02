Дело Шеремета: адвокат заявляет о нарушениях при проведении следственного эксперимента

Адвокат заявил, что правоохранители не предоставили защиты материалов дела – адвокату не открыли видео, по которому должны проводить эксперимент.

В 18.00 в четверг, 2 января, следователи проведут эксперимент относительно причастности к убийству журналиста Павла Шеремета объявленных ранее подозреваемых.

Об этом в видео на Facebook сообщил адвокат Владислав Добош.

При этом адвокат заявил, что правоохранители не предоставили защите материалов дела – адвокату не открыли видео, по которому должны проводить эксперимент.

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«Я 26-го подал ходатайство об ознакомлении с материалами, следователь расписался о получении ходатайства. Следственный эксперимент я только «за» проводить, потому что я о нем хлопотал. Но оно должно быть проведено все правильно. Опять же «прямое нарушение права на защиту», – сказал он.

Адвокат отметил, что ему трудно представить, как будут реализовывать эксперимент без первичной информации с видеокамер, «а ребята находятся некоторые в Харькове, и некоторые не в городе. Потому как им на 18.00 прибыть на следствие – понятия не имею».

Добош добавил, что следователи сделали это намеренно, «чтобы потом сказать: вот смотрите, адвокаты сорвали следственные действия».

«На самом деле следственный эксперимент должен быть проведен в 02.40, так как они задекларировали, что люди на видео действовали именно тогда, чтобы этому полностью отвечали время, освещение и погода», – добавил Добош.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.

Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко. 18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, из-за подозрений в предвзятости следователей.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей, а 24 декабря - Кузьменко.