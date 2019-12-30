На Ривненщине мужчина упал в 45-метровый колодец (фото)

По предварительным данным, потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.

30 декабря в 13:03 на спецлинию "101" поступило сообщение, что в частном хозяйстве села Озлиев Млиновского района во время чистки 45-метрового колодца сорвался вниз 33-летний мужчина.

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На место происшествия было направлено дежурное отделение бойцов 6-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Мельниц, сообщает Главное управление ГСЧС в Ровенской области.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что мужчина находился на дне колодца, он находился в сознании и смог ответить спасателям на их вопросы.

Воды было по колено.

Спасатели спустили на дно колодца пожарный пояс и две спасательные веревки, с помощью которых человек смог самостоятельно обвязаться. Спустя четверо бойцов ГСЧС осторожно вытащили его на поверхность.

По внешним признакам спасенный находился в состоянии алкогольного опьянения. В больницу ехать не хотел, но на требование бойцов ГСЧС мужчину каретой скорой медицинской помощи все же доставили в медучреждение для обследования.

Как удалось впоследствии выяснить, мужчину спускали вниз с помощью короба, с которого тот сорвался почти на самом дне. Поэтому и серьезных травм в результате падения не получил. Также ему повезло, что в колодце было мало воды, поэтому удалось избежать переохлаждения или утопления.