Загадочная смерть 11-летней девочки в ванной под Львовом: стала известна причина (видео)

В полиции получили результаты судмедэкспертизы.

Причиной смерти 11-летней девочки в Новом Роздоле на Львовщине во время купания признали отравление угарным газом.

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Отмечается, что девочку без сознания в ванной нашла мама. Та лежала в воде, и непохоже было на то, чтобы она захлебнулась ею – голова была на поверхности. Женщина позвала на помощь и вызвала «скорую». Но спасти дочь не удалось.

Следов насильственной смерти на теле девочки обнаружено не было. Сейчас в полиции уже получили результаты судмедэкспертизы – девочка отравилась угарным газом. Для нагрева воды в ванной комнате использовалась газовая колонка.

Уголовное производство открыли по статье о нарушении правил безопасности (ч.2 ст.272 Уголовного кодекса), ведь в ванной комнате газовые приборы устанавливать нельзя.

Ранее УНИАН сообщал, что санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.