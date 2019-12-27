Директор Одесского зоопарка записал новое видеопоздравление в костюме крысы (видео)

В клипе он ходит по зоопарку и совершает добрые дела.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков традиционно переоделся в костюм символа наступающего года, в крысу. Он снял видеопоздравление и призвал всех быть добрыми.

Читайте такжеДиректор Одесского зоопарка устроил в сети розыгрыш с "гренландским львом" (видео)Его видеопоздравление опубликовано на YouTube-канале «Большое путешествие».

В клипе он ходит по зоопарку и совершает добрые дела. А в конце – встречается с собакой, петухом и свиньей, которые были символами предыдущих годов, и они вместе пьют шампанское.

Известно, что это уже шестой год, когда Беляков снимает подобные видеопоздравления.

Ранее УНИАН сообщал, что директора Одесского зоопарка задерживали по подозрению в коррупции.