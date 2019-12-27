Директор Одесского зоопарка записал новое видеопоздравление в костюме крысы (видео)
17:19, 27 декабря 2019Общество
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В клипе он ходит по зоопарку и совершает добрые дела.
Уже шестой год подряд Беляков снимает подобные видеопоздравления / скриншот
Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков традиционно переоделся в костюм символа наступающего года, в крысу. Он снял видеопоздравление и призвал всех быть добрыми.
Читайте такжеДиректор Одесского зоопарка устроил в сети розыгрыш с "гренландским львом" (видео)Его видеопоздравление опубликовано на YouTube-канале «Большое путешествие».
В клипе он ходит по зоопарку и совершает добрые дела. А в конце – встречается с собакой, петухом и свиньей, которые были символами предыдущих годов, и они вместе пьют шампанское.
Известно, что это уже шестой год, когда Беляков снимает подобные видеопоздравления.
Ранее УНИАН сообщал, что директора Одесского зоопарка задерживали по подозрению в коррупции.
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