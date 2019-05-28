Директора Одесского зоопарка задержали по подозрению в коррупции - СМИ

Местные СМИ сообщают, что Беляков и чиновники горсовета требовали с предпринимателя деньги за возможность установить в зоопарке торговую точку.

В Одессе правоохранители задержали директора зоопарка Игоря Белякова, а также ряд сотрудников мерии и коммунальных учреждений. Задержанным инкриминируют вымогательство и получение взятки.

Читайте такжеДиректор Одесского зоопарка снял новогодний ролик в костюме свиньи (видео)

Как сообщает «Думская», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, Белякова подозревают в том, что он вступил в преступный сговор с чиновником департамента коммунальной собственности и работником КУ «Муниципальная служба коммунальной собственности». С помощью сговора он вымогал и получил 3000 долларов от частного предпринимателя. Взамен тому обещали дать добро на установку в зоопарке торговой точки.

Отмечается, что в областном управлении защиты экономики Нацполиции Украины подтвердили факт задержания директора «одного из коммунальных учреждений», а также руководителей двух отделов коммунальных учреждений Одесского горсовета.

По данным полиции, за взятку они гарантировали предпринимателю беспрепятственное выделение в аренду недвижимости, которая принадлежит коммунальному учреждению. В этом помещении бизнесмен собирался открыть зоомагазин.

В момент задержания фигуранты уже успели разделить полученные деньги между собой.

Отмечается, что досудебное расследование ведется в рамках уголовного производства, открытого по части 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

Беляков возглавляет одесский зоопарк с 2013 года. Среди прочего он известен своими эксцентричными шутками и видеорозыгрышами.