Новый глава Института нацпамяти оценил работу Вятровича

Антон Дробович подчеркнул, что не согласен с формулировкой, что при нем Институт нацпамяти «развернется в другую сторону».

Новый глава Института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что его работа не будет «разворотом в другую сторону» по сравнению с предшественником Владимиром Вятровичем, однако различия будут.

Об этом Дробович заявил в эфире программы «Нині вже» на hromadske.

Ранее сам Вятрович назвал назначение Дробовича «разворотом в другую сторону».

Новый глава Института нацпамяти отметил, что можно было ожидать такой реакции, потому что, во-первых, он с Вятровичем не знаком, а во-вторых, «Вятрович много сделал и много вложил в институт и сил, и здоровья, и много реализовал хороших проектов», поэтому его эмоциональная реакция понятна.

В то же время Дробович подчеркнул, что не согласен с формулировкой, что при нем Институт нацпамяти «развернется в другую сторону».

«Угол наклона есть, все-таки есть реальность — есть поле, и в этом поле информационном многие оценивали Институт так, что нужно больше внимания сосредоточить на диалог, коммуникацию, работу с общинами и т.д. Я слышу эти оценки и соответственно буду делать разные акценты в этом», — сказал он.

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Глава Института добавил, что не считает, что при прошлом руководителе УИНП шел в радикально неправильном направлении.

«Здесь (в чем будет отличие в работе — ред.) вопрос риторики, вопрос общения с гражданами, и вопрос связи, содержания работы и коммуникаций», — пояснил Дробович.

Он уточнил, что речь идет не о том, что говорил Институт нацпамяти при Вятровиче, а о том, как его «воспринимали и рецитировали».

«Очень часто Институт осуществлял декоммунизацию исключительно в рамках закона и процедур достаточно цивилизованных, а цитаты и, скажем так, последователи очень сильно перегибали палку: это начиная с того, как относились к объектам советского наследия, в том числе художественного, и заканчивая тем , как подавались переименования. Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переименовать какие-то объекты или улицы, которые скорее подпадают не под декоммунизацию, а являются наследием имперскоим российским», — рассказал Дробович.

Глава УИНП отметил, что не против переименований и таких объектов, но делать это надо по закону и «называть вещи своими именами».

Также Дробович заявил, что хочет «больше диалога в украинском обществе».

Напомним, Кабинет министров избрал новым главой Института национальной памяти руководителя образовательных проектов мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Антона Дробовича.