По словам заместителя председателя КГГА, пострадавшие часто не хотят обращаться к социальным службам, поскольку потом могут остаться с агрессором один на один.

В Киеве в следующем году появится «кризисная комната» для помощи жертвам домашнего насилия.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Читайте такжеРаде предлагают создать "реестр секса" в виде мобильного приложения

Отмечается, что в «кризисной комнате» жертвы насилия смогут находиться до 10 дней.

«Контакт-центр 15-51 опросил 3 тыс. 500 граждан. Большинство из них четко понимает, что такое насилие в семье. Есть четкое понимание классификации видов насилия. Но отсутствует понимание - куда обращаться, если ты стал жертвой домашнего насилия. Таких среди опрошенных оказалось более 2 тыс. 800 человек», - подчеркнула Хонда.

По ее словам, пострадавшие часто не хотят обращаться в социальные службы, поскольку потом могут остаться с агрессором один на один. Чтобы исправить эту ситуацию, городские власти планируют весной 2020 года открыть «кризисную комнату».

«Это «комната» на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше. Поэтому человек может 10 дней находиться в такой «кризисной комнате», получить первичную психологическую помощь и пройти медицинский осмотр. Если у человека есть родственники - с ними связываются. Если совсем некуда идти, тогда собираются документы для поселения в приют до решения вопроса», - рассказала Хонда.

Как сообщал УНИАН, во Львове создали группы полицейских, которые будут реагировать на насилие в семье.