Во Львове создали группы полицейских, которые будут реагировать на насилие в семье (видео)

Полицейские будут выезжать только на вызовы, где домашние ссоры завершаются насилием.

Не молчать, а обязательно обращаться в полицию: во Львове создали группы полицейских, которые будут реагировать на насилие в семье.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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24 копы будут выезжать только на вызовы, где домашние ссоры завершаются насилием. Они прошли специальную подготовку.

Обычно женщины или дети страдают от рук мужчин, но бывает и наоборот, говорят полицейские. А насилие может быть не только физическим, но и психологическим, экономическим, сексуальным.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине продолжается всемирная акция «16 дней против гендерного насилия». Первая леди Украины Елена Зеленская призвала женщин не молчать и не терпеть домашнее насилие.