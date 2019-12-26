"От сырников до холодца": главы фракций рассказали, что едят в парламентской столовой

Называть свое любимое блюдо в столовой Рады не стала только Юлия Тимошенко.

Главы фракций Верховной Рады девятого созыва поведали, чем питаются в парламентской столовой.

Об этом они рассказали в комментариях журналу НВ, отвечая на вопрос о любимом блюде в рабочей столовой.

Глава провластной фракции Давид Арахамия сообщил, что очень любит сырники. "Даже в непленарные недели часто о них вспоминаю", - отметил он.

Юрий Бойко - сопредседатель ОПЗЖ - рассказал о любви к борщу. "Любимое блюдо - украинский борщ".

Сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко любимым блюдом назвала творог с медом.

Руководитель "Голоса" в парламенте Сергей Рахманин вспомнил о кофе. "Во-первых, потому что я его люблю. А во‑вторых, часто на что‑либо другое просто не хватает времени", - сказал он.

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Тарас Батенко из группы "За будущее" пояснил, что на полноценное питание у него не хватает времени: "На самом деле, в последнее время такое количество работы в течение пленарной недели, что успеваю разве перекусить бутербродом и кофе. Если это можно считать блюдом, то, наверное, это и есть вынужденно любимое",

Председатель депутатской группы "Доверие" Олег Кулинич в Раде иногда ест холодец. "Часто заказываю в столовой Верховной Рады холодец, иногда - просто гречку с огурцами. Нравятся также печеные яблоки", - рассказал он.

А вот лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, прочитав вопрос, отвечать на них не стала.

Как сообщал УНИАН, Арахамия ранее рассказал, сколько должны получать депутаты.