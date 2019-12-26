"Очень деликатный вопрос": Арахамия рассказал, сколько должны получать нардепы

По его словам, большинство фракции "Слуги народа" - простые ребята.

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия считает, что зарплата народных депутатов должна составлять от 70 до 100 тысяч гривень, если общество имеет более высокие ожидания от них, чем было раньше.

Об этом он сказал в комментарии журналу НВ.

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 тысяч гривень до 100 тысяч гривень", - сказал он.

Зарплату депутатов Арахамия назвал "очень деликатным вопросом", отметив, что не может дать однозначный ответ - имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно. Себя Арахамия назвал "небедным человеком" и отметил, что может себе позволить не думать о зарплате. Ее, по словам нардепа, он тратит на благотворительность.

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"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, ранее министр экономики Тимофей Милованов заявил, что его зарплата в министерстве "неприемлемо маленькая".