Курс доллара в Украине вырастет - эксперт

Директор экономических программ Центра имени Разумкова Василий Юрчишин прогнозирует рост доллара на мировых рынках и повышение американской валюты в Украине, пишет "Дело".

«Повышение американского доллара на мировых рынках связано с президентскими выборами в США. Кроме того, этому будут способствовать меры, предпринятые американским правительством для поддержания экономики страны», - считает экономист.

Падение курса доллара в Украине он объясняет «паникой горячих голов».

«Падение курса доллара связано с «элементом паники» населения. Гражданам «довнушали», что курс доллара падает, и граждане массово побежали сдавать доллары. По этой причине банкоматы снизили курс доллара. В такой ситуации должен был вмешаться Национальный банк и выступить с поддержкой. Но он предпочел выдержать паузу», - считает Василий Юрчишин.

По мнению эксперта, доллар займет прежние позиции.

«Курс доллара уже возвратился. В ближайшую неделю он окончательно возвратится в коридор выше пятерки», - уверен эксперт.

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