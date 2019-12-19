Во Львове Святой Николай приехал к военным на БТР (фото)

Святой Николай посетил мероприятия к 40-летию со дня создания 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Во Львове Святой Николай на мероприятия к 40-летию со дня создания 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады приехал к военным на БТР.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

Мужчина в костюме Свяого Николая приехал на БТР к десантникам, чтобы поздравить с созданием бригады, а также вручить подарки их детям и приглашенным школьникам.

«Все поколения, которые прошли через горнило этой бригады, показали себя очень хорошо. Бригада с 1992 года служит украинскому народу, защищает его. Всегда бригада была первой. В ночь с 12 на 13 апреля 2014 года именно 3-я десантно-штурмовая рота совершила героический марш по территории, котору занимали незаконные вооруженные формирования от Луганска до Славянска, проводили разведку», – заявил первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, назвав бригаду «образцом для личного состава ВСУ».

Десантники с 2014 года принимали участие в освобождении Славянска, выполняли боевые задачи в Георгиевке, Хрящеватом, Новосветловке, Красном, Круглике, Победном, обороне Луганского аэропорта и боях за Донецкий аэропорт.