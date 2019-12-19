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День Святого Николая: что нельзя делать 19 декабря

07:30, 19 декабря 2019
Праздники
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День Святого Николая / фото ukr.media

Ежегодно православный и католический мир почитают память Святого Николая. Как правило - 19 либо 6 декабря. Детям в этот день принято класть под подушку сладкие подарки, а для взрослых День Святого Николая - это хорошая возможность задуматься о благородных ценностях, которые призван напомнить праздник. Но есть в этот день и ряд действий, совершать которые не рекомендуется. Какие именно - разбирался УНИАН.

Кто такой Святой Николай

Николай, или привычнее - Святой Николай - это римский священник. Его также называют Николаем Чудотворцем или Николаем Угодником. Доказательств его жизни сохранилось мало. Но известно, что родился он между 270 и 286 годами в греческом городе-колонии Ликия. Считается, что сразу после рождения Николай был крещен, поскольку его родители - глубоко верующие люди. Вероятно, поэтому он решил посвятить свою жизнь религии.

Длительное время он служил епископом в древнем городе Мира (Ликия). Согласно преданиям, Николай присутствовал на первом Вселенском Соборе в 325 году, который проходил в Никее. Во время него он якобы ударил своего оппонента по щеке, за что был арестован, а позже - оправдан. Умер в 342 году и дату его смерти - 6 декабря (по Григорианскому календарю) принято считать Днем Святого Николая. Церкви, которые используют Юлианский календарь, соответственно, День Святого Николая празднуют 19 декабря.

Кто такой Святой Николай / фото: "Телеграф"

Помимо детей, принято считать, что Николай Чудотворец также опекается путешественниками, пекарями и моряками. В честь Святого Николая, по одной из версий, даже назван город на юге Украины - Николаев.

Как празднуют этот день за рубежом

В разных странах существуют свои традиции отмечать День Святого Николая. Собственно, и название у этого праздника, а также святой, память которого вспоминают в эти предпраздничные дни, может отличаться. 

В Польше, к примеру, память Святого Николая почитают 6 декабря, а называют его Миколайки. Принято считать, что святой путешествует на санях по миру, а в ночь на 6-е число приносит детям подарки в специально заготовленные носки или чулки.

В Германии Святой Николай - это Святой Николаус, и он также весьма любим детьми. А в Нидерландах 6 декабря ждут с подарками не Николая, а Синтера Клааса, который больше напоминает традиционного Деда Мороза. По преданию, он развозит подарки на белом коне, а чтобы их получить ребенку нужно исправно себя вести в течение всего года. Франция в декабре празднует приход Пьера Ноэля и определенной даты этого дня нет. Отмечать принято с 19 декабря до первого дня Нового года.

Иллюстрация REUTERS

Американцы традиционно верят в Санта-Клауса, и ждут его не 6 или 19 декабря, а 25-го - в день Католического Рождества.

День Святого Николая в Украине

19 декабря для украинцев - пусть и не выходной, но очень желанный и ожидаемый день. Как упоминалось выше, дети его ждут прежде всего - ради подарков под подушкой. Впрочем, приятные сюрпризы утром 19 декабря уже принято готовить не только детворе, но и взрослым. В церквях в этот день проходят благотворительные мероприятия, а в начальных школах дети нередко пишут письма Святому Николаю. 

День Святого Николая в Украине / фото УНИАН

Многолетней традицией стало открытие главных городских елок именно на День Святого Николая, которой придерживаются во многих городах Украины. Даже главная елка страны - на Софийской площади Киева - в 2019 году, как и в предыдущие, официально засияет огнями именно 19 декабря.

Несмотря на то, что 19 декабря - зачастую рабочий день, это не мешает жителям крупных городов Украины вечером выходить на центральные площади и проникаться предпраздничной атмосферой. Негласно принято считать, что именно с 19 числа стартует предновогодний праздничный цикл.

День Святого Николая: что нельзя делать, запреты

Принято считать, что встречать День Святого Николая нельзя с негативными мыслями - под запрет должны попасть нецензурная лексика, сквернословие и тому подобное - как и в большинство церковных праздников. Также 19 декабря не рекомендуется брать в долг деньги либо же оставаться в должниках до этого дня. Отдельное внимание следует уделить чистоте в доме, а также отказаться от применения ножниц. Это распространяется и на стрижку.

День Святого Николая: что нельзя делать / Фото УНИАН

Тяжелую и важную работу, если она не является срочной, рекомендуют оставить на другой день.

Тем, кто постится, не следует забывать, что 19 декабря действует Большой рождественский пост. Следовательно, нужно позаботиться о правильном варианте питания.

А рекомендуют на День Святого Николая, прежде всего - сходить в церковь. Там нужно помолиться святому, попросив у него счастья, благословения или удачи для своих близких. И, конечно же, ранним утром 19 декабря (либо поздним вечером 18-го) важно не забыть о подарках для самых маленьких (и не только) членов семьи.

Молитва Святому Николаю

Как дети реагируют на подарки от Святого Николая

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Теги: #церковь#традиции#День Святого Николая#святой Николайпогода в Киеве