День Святого Николая: что нельзя делать 19 декабря

Украина празднует этот день 19 декабря, некоторые страны - 6-го.

Ежегодно православный и католический мир почитают память Святого Николая. Как правило - 19 либо 6 декабря. Детям в этот день принято класть под подушку сладкие подарки, а для взрослых День Святого Николая - это хорошая возможность задуматься о благородных ценностях, которые призван напомнить праздник. Но есть в этот день и ряд действий, совершать которые не рекомендуется. Какие именно - разбирался УНИАН.

Кто такой Святой Николай

Николай, или привычнее - Святой Николай - это римский священник. Его также называют Николаем Чудотворцем или Николаем Угодником. Доказательств его жизни сохранилось мало. Но известно, что родился он между 270 и 286 годами в греческом городе-колонии Ликия. Считается, что сразу после рождения Николай был крещен, поскольку его родители - глубоко верующие люди. Вероятно, поэтому он решил посвятить свою жизнь религии.

Длительное время он служил епископом в древнем городе Мира (Ликия). Согласно преданиям, Николай присутствовал на первом Вселенском Соборе в 325 году, который проходил в Никее. Во время него он якобы ударил своего оппонента по щеке, за что был арестован, а позже - оправдан. Умер в 342 году и дату его смерти - 6 декабря (по Григорианскому календарю) принято считать Днем Святого Николая. Церкви, которые используют Юлианский календарь, соответственно, День Святого Николая празднуют 19 декабря.

Помимо детей, принято считать, что Николай Чудотворец также опекается путешественниками, пекарями и моряками. В честь Святого Николая, по одной из версий, даже назван город на юге Украины - Николаев.

Как празднуют этот день за рубежом

В разных странах существуют свои традиции отмечать День Святого Николая. Собственно, и название у этого праздника, а также святой, память которого вспоминают в эти предпраздничные дни, может отличаться.

В Польше, к примеру, память Святого Николая почитают 6 декабря, а называют его Миколайки. Принято считать, что святой путешествует на санях по миру, а в ночь на 6-е число приносит детям подарки в специально заготовленные носки или чулки.

В Германии Святой Николай - это Святой Николаус, и он также весьма любим детьми. А в Нидерландах 6 декабря ждут с подарками не Николая, а Синтера Клааса, который больше напоминает традиционного Деда Мороза. По преданию, он развозит подарки на белом коне, а чтобы их получить ребенку нужно исправно себя вести в течение всего года. Франция в декабре празднует приход Пьера Ноэля и определенной даты этого дня нет. Отмечать принято с 19 декабря до первого дня Нового года.

Американцы традиционно верят в Санта-Клауса, и ждут его не 6 или 19 декабря, а 25-го - в день Католического Рождества.

День Святого Николая в Украине

19 декабря для украинцев - пусть и не выходной, но очень желанный и ожидаемый день. Как упоминалось выше, дети его ждут прежде всего - ради подарков под подушкой. Впрочем, приятные сюрпризы утром 19 декабря уже принято готовить не только детворе, но и взрослым. В церквях в этот день проходят благотворительные мероприятия, а в начальных школах дети нередко пишут письма Святому Николаю.

Многолетней традицией стало открытие главных городских елок именно на День Святого Николая, которой придерживаются во многих городах Украины. Даже главная елка страны - на Софийской площади Киева - в 2019 году, как и в предыдущие, официально засияет огнями именно 19 декабря.

Несмотря на то, что 19 декабря - зачастую рабочий день, это не мешает жителям крупных городов Украины вечером выходить на центральные площади и проникаться предпраздничной атмосферой. Негласно принято считать, что именно с 19 числа стартует предновогодний праздничный цикл.

День Святого Николая: что нельзя делать, запреты

Принято считать, что встречать День Святого Николая нельзя с негативными мыслями - под запрет должны попасть нецензурная лексика, сквернословие и тому подобное - как и в большинство церковных праздников. Также 19 декабря не рекомендуется брать в долг деньги либо же оставаться в должниках до этого дня. Отдельное внимание следует уделить чистоте в доме, а также отказаться от применения ножниц. Это распространяется и на стрижку.

Тяжелую и важную работу, если она не является срочной, рекомендуют оставить на другой день.

Тем, кто постится, не следует забывать, что 19 декабря действует Большой рождественский пост. Следовательно, нужно позаботиться о правильном варианте питания.

А рекомендуют на День Святого Николая, прежде всего - сходить в церковь. Там нужно помолиться святому, попросив у него счастья, благословения или удачи для своих близких. И, конечно же, ранним утром 19 декабря (либо поздним вечером 18-го) важно не забыть о подарках для самых маленьких (и не только) членов семьи.

Молитва Святому Николаю

Как дети реагируют на подарки от Святого Николая