Под Одессой демонтировали один из последних в Украине памятников Ленину – соцсети (фото)
09:29, 18 декабря 2019Общество
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Декоммунизация Украины близка к окончательному завершению.
В Украине демонтировали еще одного Ленина / Facebook, Pozdniakov Vadym
В селе Андреевка Одесской области сняли с постамента один из последних сохранившихся доныне памятников лидеру большевиков Владимиру Ленину.
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Об этом в Facebook сообщил активист, сооснователь проекта “Декомунізація.Україна” Вадим Поздняков.
По его словам, последний в Украине памятник Ленину будет демонтирован к весне 2020 года.
Напомним, в июле Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».
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