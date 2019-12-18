Под Одессой демонтировали один из последних в Украине памятников Ленину – соцсети (фото)

Декоммунизация Украины близка к окончательному завершению.

В селе Андреевка Одесской области сняли с постамента один из последних сохранившихся доныне памятников лидеру большевиков Владимиру Ленину.

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Об этом в Facebook сообщил активист, сооснователь проекта “Декомунізація.Україна” Вадим Поздняков.

По его словам, последний в Украине памятник Ленину будет демонтирован к весне 2020 года.

Напомним, в июле Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».