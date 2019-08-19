Вятрович: декоммунизацию уже никто назад не повернет

Глава УИНП признал, что в Украине есть определенная часть общественности, ностальгирующая по советскому прошлому.

Процесс декоммунизации в Украине имеет необратимый характер, а опасения о полном реванше пророссийских сил не имеют под собой оснований.

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Такое заявление в интервью «Украинской правде» сделал глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

«Я уверен, что с работой, которую мы провели за эти пять лет, уже ничего не будет. Декоммунизацию уже никто назад не вернет. Тем более, что мы получили очень правильное решение Конституционного суда, который признал конституционность этого закона», – заявил он.

По словам Вятровича, проведенная его Институтом работа будет гарантией того, что попытки развернуть страну на 180 градусов в вопросах гуманитарной политики будут неудачными. Несмотря на все желание отдельных откровенно пророссийских политиков.

В дальнейшем комментируя ситуацию с возвращением советских имен в Харькове Вятрович признал, что в Украине есть определенная часть общественности, которая ностальгирует по советскому прошлому.

«Но я убежден, что опасения о полном реванше и отмене декоммунизации не имеют под собой оснований. Потому что это не то, что делалось органами власти – это делалось общественностью», – подытожил он.

Напомним, в июле Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».