Сегодня День памяти крымчаков и евреев Крыма, погибших в Холокост

11 декабря отмечается День памяти крымчаков и евреев Крыма, которые стали жертвами нацистского режима, виновного в организации Холокоста.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаэль Ткач.

Массовый расстрел евреев Крыма произошел 11-13 декабря 1941 года на 10 километре Феодосийского шоссе в Симферополе. Тогда нацисты расстреляли более 18 тысяч человек.

С тех пор, 11 декабря стало днем памяти тех страшных событий, а согласно Постановлению Верховной Рады Автономной Республики Крым, с 2004 года этот день отмечается официально.

Как отметил Михаэль Ткач, крымчаки представляли и представляют собой очень малочисленную этническую группу еврейского народа, являясь коренными жителями Крыма, и поэтому их следует выделять среди еврейского населения Крыма, которое по большей части состояло и состоит из евреев ашкенази. Именно поэтому официальное название — День памяти крымчаков и евреев Крыма.

Михаэль Ткач от лица Объединённой еврейской общины Украины призывает всех неравнодушных почтить память жертв Холокоста — крымчаков и евреев Крыма.