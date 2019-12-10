Дела Майдана: одиозного судью Аблова не уволили, а только лишили трех премий

Высший совет правосудия не уволил судью Аблова, который 6 лет назад обязал «беркутовцев» разогнать Майдан.

Высший совет правосудия отказался увольнять одиозного судью Окружного административного суда Киева Евгения Аблова, который принял решение, позволившее «Беркуту» осуществить попытку разгона Майдана в ночь на 11 декабря 2013 года.

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Как сообщает Центр противодействия коррупции, за такое решение проголосовали все присутствующие на заседании 13 членов Высшего совета правосудия.

В то же время Аблова наказали только строгим выговором с лишением премий в течение 3 месяцев.

Комментируя это решение, эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик отметила, что оно еще раз подтверждает необходимость перезагрузки ВСП.

«Члены Высшего совета правосудия в очередной раз доказали, что не готовы увольнять «своих», несмотря на любые незаконные решения судей», - сказала она.

Сегодня активисты Центра противодействия коррупции, Автомайдана и фонда DEJURE принесли на заседание ВСП фото с Майдана, чтобы напомнить членам совета, чем известен Аблов, и о последствиях его решения для Революции достоинства.

«Сам Аблов не посмел прийти на заседание по рассмотрению своего вопроса. Его удалось встретить рядом со зданием ВСП, однако в само помещение не зашел и сбежал от активистов», - сообщили в ЦПК.

Как сообщал УНИАН, жалобу на судью Аблова подавали активисты Автомайдана вместе с адвокатом Автомайдана Романом Маселко.

21 ноября Высший совет правосудия отказался уольнять Аблова. Члены ВСП пошли в комнату для совещаний, после чего отказались принимать какое-либо решение.

Судья Аблов известен рядом скандальных решений. Так, 9 декабря 2013 года он принял решение, которое дало основания «Беркуту» осуществить попытку разгона Майдана в ночь на 11 декабря 2013 года.

Кроме того, судья Аблов был в составе коллегии судей, которая в свое время отказалась отменять результаты конкурса на поставку рюкзаков для МВД. Во время тех торгов победила фирма, которую связывают с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и его сыном.