Дело Майдана: в защиту 5 экс-"беркутовцев" свидетельствовал их коллега, обвиняемый в избиении активистов

Коллегия судей допросила очередного свидетеля стороны защиты – бывшего «беркутовца» 1-й оперативной роты 2-го взвода киевского полка «Беркут» Сергея Лободу.

В Святошинском райсуде Киева на заседании по рассмотрению дела против пятерых экс-«беркутовцев» свидетельствовал их коллега Сергей Лобода, который сам является обвиняемым по трем уголовным производствам по событиям Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе допроса выяснилось, что бывший военнослужащий 1-й оперативной роты 2-го взвода киевского полка «Беркут» Лобода ничего не может засвидетельствовать относительно событий 20 февраля 2014 года, поскольку 18 февраля на улице Институтской получил ранения и 20 февраля находился в госпитале.

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Однако он рассказал о событиях на Институтской 18 февраля 2014 года. В частности, Лобода сообщил, что некоторое время вместе с другими «беркутовцами» стоял в шеренге на Институтской, а потом по рации поступила команда спуститься по улице вниз, ближе к Майдану Независимости и перелезть через баррикаду, которую соорудили «майдановцы». Лобода утверждает, что голос, который звучал в рации, был ему не знаком.

Лобода отметил, что не понял, ни кто отдавал приказ, ни для чего им приказали занять позиции за нижней баррикадой.

Также в ходе допроса выяснилось, что Лобода является обвиняемым по трем уголовным производствам: одно из них касается избиения студентов 30 ноября 2013 года на Майдане, второе – избиение активистов «Автомайдана» 23 января 2014 года, третье – по факту препятствования мирным собраниям граждан.

Два производства рассматриваются в Шевченковском райсуде столицы, еще одно в Киево-Святошинском суде Киевской области.

Следует также отметить, что Лобода заявил, что никаких показаний относительно событий 20 февраля не будет, поскольку на то время уже не находился на службе, а лечился.

В то же время, он утверждал, что на видео, снятом 20 февраля 2014 года, не узнал никого из своих товарищей по службе, хотя в начале допроса отметил, что знает всех пятерых обвиняемых экс-«беркутовцев», поскольку служил вместе с ними.

Справка УНИАН. Святошинский райсуд столицы рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

15 января 2019 года суд начал, а 11 июля закончил допрашивать свидетелей стороны обвинения.

16 июля Святошинский райсуд Киева смягчил меру пресечения экс-«беркутовца» Тамтуры с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 16 сентября.