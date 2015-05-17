На Донетчине тракторист подорвался на мине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, 55-летний мужчина был доставлен в больницу с диагнозом: минно-взрывная травма, осколочное ранение шеи. Ему оказана медицинская помощь, в госпитализации раненый не нуждался.

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Правоохранители установили, что потерпевший получил травмы в поле вблизи своего села. Выполняя работы на тракторе, он наехал на взрывное устройство.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2. ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на совершение умышленного убийства) Уголовного кодекса Украины.