В Луганской области на фугасе подорвалась БРДМ: 2 военных погибли, 3 ранены

Вчера, 3 мая, из-за подрыва на фугасе боевой разведывательно-дозорной машины Вооруженных сил Украины погибли 2 военных, еще 3 ранены.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера около 16-ти часов на заложенном фугасе возле с. Катериновка Попаснянского района на грунтовой дороге подорвалась БРДМ Вооруженных сил Украины.

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На месте погибли двое военных (30 и 40 лет), еще трое получили ранения и госпитализированы.