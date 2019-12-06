СБУ объявила подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины задержанному члену партии Путина

Сейчас прокуратура АРК готовит ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Служба безопасности Украины объявила подозрение активном стороннику аннексии Крыма, члену российской правящей политической партии «Единая Россия» Игорю Кучерявому, которого 4 декабря контрразведчики СБУ задерживали на админгранице с оккупированным Крымом, в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

«Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым следователями ГУ СБУ в АР Крым объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), гражданину Украины, члену «Севастопольского регионального политсовета партии «Единая Россия», - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в марте 2014 года был участником организации «Автоканал Севастополя», которая через каналы связи координировала работу «самообороновцев», также Кучерявый причастен к организации и обеспечению работы блокпостов в Севастополе, наблюдении за отдельными воинскими частями Украины и участками, где проходило голосование на так называемом «общекрымском референдуме».

Сейчас прокуратура АРК готовит ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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Как сообщал УНИАН, 4 декабря на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали Кучерявого.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, украинской спецслужбе Кучерявый известен своей антиукраинской позицией.

За свои «заслуги» перед страной-агрессором предатель награжден медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма» и юбилейным знаком ФСБ РФ «Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя».