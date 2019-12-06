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День Вооруженных сил: опубликованы интересные факты об украинской армии

12:38, 06 декабря 2019
Общество
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REUTERS

В штабе Операции Объединенных сил по случаю Дня Вооруженных сил Украины, который отмечают сегодня, опубликовали интересные факты об отечественном войске.

Об этом говорится на странице ООС в Facebook.

Как отмечается, украинская армия имеет наивысший уровень доверия населения среди всех государственных институтов. В ВСУ служит такой же процент женщин, как и в армии НАТО, сейчас - более 27 тысяч. Из них 3767 офицеров, 87 - полковники.

Известно, что в начале войны на Донбассе 41 боец получил звание Героя Украины (22 - посмертно), 151 - Народного героя Украины.

В штабе также отметили следующие факты о ВСУ:

• До начала войны с РФ украинская армия насчитывала 165 тысяч военных и гражданских служащих, свыше 2,5 тысяч танков, боевых бронированных машин, около 190 боевых и транспортных самолетов, 80 вертолетов различных типов, а также 22 боевых корабля. Сегодня численность ВСУ приближается к 250 тысячам человек.

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• До конца 2019 года в ВСУ должно завершиться формирование Командования войск связи и кибербезопасности и Командования сил поддержки.

• По количеству резервистов Украина занимает 9-е место в мире, опережая даже США.

• Самый молодой род войск - Силы специальных операций (ССО). В составе Вооруженных Сил Украины ССО появились лишь три года назад - 5 января 2016-го.

• Одна из новейших должностей в ВСУ - военные капелланы.

• Украинская армия – первая в мировой истории, которая добровольно отказалась от ядерного оружия.

• Количество участников боевых действий на Донбассе превысило число украинцев, которые воевали в Афганистане.

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• Недавно Верховная Рада Украины приняла закон, которым вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава, отвечающие стандартам НАТО.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил. Военных уже поздравил президент Владимир Зеленский, заявив, что после достижения мира мощное украинское войско останется приоритетом для государства.

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Теги: #новости Украины#армия Украины#Вооруженные силы Украины