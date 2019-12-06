В Украине сегодня отмечают День Вооруженных Сил: лучшие поздравления и открытки

Ежедневно тысячи бойцов ВСУ защищают страну на передовой, охраняют ее границы на земле, в воде и в воздухе.

Сегодня украинцы отмечают один из самых важных национальных праздников – День вооруженных сил Украины.

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Украинское войско опирается на многовековую историю и славные традиции. На сегодня Вооруженные силы Украины насчитывают более 200 тысяч военнослужащих. Из них около 140 тысяч служат в Сухопутных войсках.

Ежедневно тысячи бойцов ВСУ защищают страну на передовой, охраняют ее границы на земле, в воде и в воздухе.

В день ВСУ военнослужащие традиционно принимают поздравления от друзей, родных и близких, а также от соратников, командиров и политиков. С этой датой также связаны важные социальные и волонтерские инициативы.

УНИАН собрал в сети лучшие способы поздравить защитников Украины с профессиональным праздником.

Поздравления с днем Вооруженных Сил

Поздравление с днем Вооруженных Сил Украины несложно придумать самому, главное – быть искренним. Но можно также найти готовый и качественный вариант поздравления в сети.

В День Вооружённых Сил Украины желаю гордо стоять на страже покоя родины, легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце

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Дорогие защитники, наши любимые ребята! Примите искренние поздравления с Днем Вооруженных сил Украины! Желаю козацкого мужества, дедовского достоинства, родительской мудрости, могучей силы воли и веры в собственные силы

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Сегодня поздравляем нашу гордость и самое ценное богатство Украины – всех ее военнослужащих. Вы – наши защитники, надежда и опора. Вы – хранители нашего покоя и мирного неба над головой. Примите же поздравления с самыми лучшими пожеланиями: здоровья, светлого настроения, успехов на всех фронтах!

С днем вооруженных сил – поздравление в стихах

Те, кто чувствует в себе задатки поэта, могут поздравить украинских защитников с помощью небольшого стихотворения. Подобные поздравления можно найти и в интернете.

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая,

Да верность присяге просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина пусть благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,

Опасность в бою легко обойти.

***

Поздравляем вас, мужчины,

В День военных Украины.

Вы защитники страны

И опора для семьи.

Мы желаем вам сегодня

Много денег, и здоровья,

И успехов в каждом деле,

Много счастья и веселья.

Пусть сопутствует удача

Лет до 100... и не иначе.

***

В этот день мы громко славим,

Украины всех сынов,

Кто под воинское знамя,

На защиту встать готов.

Кто, не прячась от призыва,

Долг отдать свой не забыл,

Поздравления мужчинам —

С Днём вооружённых сил!

С днем вооруженных сил – открытки

Поздравить военного с днем ВСУ можно и с помощью цифровой открытки.

Напомним, 6 декабря не является государственным выходным.