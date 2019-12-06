В Украине сегодня отмечают День Вооруженных Сил: лучшие поздравления и открытки
Сегодня украинцы отмечают один из самых важных национальных праздников – День вооруженных сил Украины.
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Украинское войско опирается на многовековую историю и славные традиции. На сегодня Вооруженные силы Украины насчитывают более 200 тысяч военнослужащих. Из них около 140 тысяч служат в Сухопутных войсках.
Ежедневно тысячи бойцов ВСУ защищают страну на передовой, охраняют ее границы на земле, в воде и в воздухе.
В день ВСУ военнослужащие традиционно принимают поздравления от друзей, родных и близких, а также от соратников, командиров и политиков. С этой датой также связаны важные социальные и волонтерские инициативы.
УНИАН собрал в сети лучшие способы поздравить защитников Украины с профессиональным праздником.
Поздравления с днем Вооруженных Сил
Поздравление с днем Вооруженных Сил Украины несложно придумать самому, главное – быть искренним. Но можно также найти готовый и качественный вариант поздравления в сети.
В День Вооружённых Сил Украины желаю гордо стоять на страже покоя родины, легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце
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Дорогие защитники, наши любимые ребята! Примите искренние поздравления с Днем Вооруженных сил Украины! Желаю козацкого мужества, дедовского достоинства, родительской мудрости, могучей силы воли и веры в собственные силы
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Сегодня поздравляем нашу гордость и самое ценное богатство Украины – всех ее военнослужащих. Вы – наши защитники, надежда и опора. Вы – хранители нашего покоя и мирного неба над головой. Примите же поздравления с самыми лучшими пожеланиями: здоровья, светлого настроения, успехов на всех фронтах!
С днем вооруженных сил – поздравление в стихах
Те, кто чувствует в себе задатки поэта, могут поздравить украинских защитников с помощью небольшого стихотворения. Подобные поздравления можно найти и в интернете.
Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая,
Да верность присяге просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина пусть благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,
Опасность в бою легко обойти.
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Поздравляем вас, мужчины,
В День военных Украины.
Вы защитники страны
И опора для семьи.
Мы желаем вам сегодня
Много денег, и здоровья,
И успехов в каждом деле,
Много счастья и веселья.
Пусть сопутствует удача
Лет до 100... и не иначе.
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В этот день мы громко славим,
Украины всех сынов,
Кто под воинское знамя,
На защиту встать готов.
Кто, не прячась от призыва,
Долг отдать свой не забыл,
Поздравления мужчинам —
С Днём вооружённых сил!
С днем вооруженных сил – открытки
Поздравить военного с днем ВСУ можно и с помощью цифровой открытки.
Напомним, 6 декабря не является государственным выходным.