Под Киевом поймали пьяного депутата за рулем

Проходить тест на алкоголь он отказался.

В Обухове полиция остановила водителя за создание аварийной ситуации на перекрестке, а впоследствии обнаружила, что это депутат в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

За рулем находился депутат районного совета, а с его автомобиля поступал ощутимый запах алкоголя. От предложения пройти соответствующий тест водитель отказался. После этого на него составили протокол по соответствующей статье Административного кодекса. Депутату грозит штраф с лишением права управления автомобилем на год.

Читайте такжеВ Запорожье пьяного водителя, который спровоцировал ДТП с участием семи авто, осудили на один год условно

В полиции добавили, что аналогичные нарушения фиксируют в области ежедневно. В частности, в декабре уже выявили 27 нетрезвых водителей.

Как сообщал УНИАН, в Броварах пьяный водитель "Фольксвагена" влетел в дерево, пострадали три человека.