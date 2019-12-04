"Слуга" Стефанчук уснул в Раде (видео)

Депутат Николай Стефанчук уснул во время выступления одного из парламентариев в Раде.

Депутат фракции «Слуга народа» Николай Стефанчук уснул в зале заседания Рады.

Видео курьеза парламентария в Youtube выложили журналисты Буквы.

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Депутат задремал во время выступления одного из коллег, но вскоре его разбудил Юрий Корявченков.

«Я не сплю, просто медленно моргаю. Нардеп от «Слуга народа» Николай Стефанчук всю ночь работал над законопроектами (но это не точно), а в Раде устал и решил немного отдохнуть», – подписали видео журналисты.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива смотрел в рабочее время в зале парламента видео с неоднозначным контекстом.